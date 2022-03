Ullmann, attrice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ullmann, attrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Liv ullmann (tokyo, 16 dicembre 1938) è un'attrice, regista e sceneggiatrice norvegese, vincitrice dell'oscar alla carriera nel 2022. figlia di un ingegnere...

liv rundgren tyler nota come liv tyler (new york, 1º luglio 1977) è un'attrice ed ex modella statunitense, nota per l'interpretazione di arwen nella trilogia...