Tony __, il Premier inglese dal 1997 al 2007 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tony __, il Premier inglese dal 1997 al 2007. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BLAIR

Significato/Curiosita : Tony __, il premier inglese dal 1997 al 2007

Di leicester, militante in premier league (massima divisione inglese) dal 2014; disputa le proprie partite casalinghe al king power stadium, impianto...

Anthony charles lynton blair, detto tony (edimburgo, 6 maggio 1953), è un politico britannico. è stato primo ministro del regno unito dal 2 maggio 1997... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con tony; premier; inglese; 1997; 2007; Un brano di tony Dallara; La Margot che ha interpretato tony a al cinema; Lo portava il ragazzo in un brano di Little tony ; Un tony della canzone; Il Johnson premier ; Lamberto che è stato premier ; __ City, vincitore della premier League 2015-2016; Il premier inglese Johnson; Industre città inglese ; George poeta inglese ; La città inglese in cui si tifa per lo United; Van der _ Generatori storico gruppo rock inglese ; Nato a Bogotà il 13 gennaio 1997 , il ciclista colombiano è il vincitore del Giro del 2021; Vinse il Nobel per la letteratura nel 1997 ; L'Ave di cinema e teatro scomparsa nel 1997 ; I Signori in un libro di Daniel Pennac del 1997 ; Gianfrancogrande stilista scomparso nel 2007 ; Lo è uno nato nel 2007 ; Film del 2007 con Michael Douglas; Al, ex-vicepresidente Usa e Nobel per la pace nel 2007 ; Cerca nelle Definizioni