Le tombe che ispirarono il capolavoro di Foscolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le tombe che ispirarono il capolavoro di Foscolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SEPOLCRI

Significato/Curiosita : Le tombe che ispirarono il capolavoro di foscolo

Dei sepolcri è l'opera di ugo foscolo più compatta e conclusa. si tratta di un carme composto da 295 endecasillabi sciolti. questi versi sono stati scritti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

