La Terra ne ha due polari - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CALOTTE

Significato/Curiosita : La terra ne ha due polari

Sia da terra sia dallo spazio, tuttavia bisogna essere nel raggio norvegese, se la si vuole osservare da questa posizione. spesso l'aurora polare è visibile...

Weichseliana copriva l'europa del nord e la calotta glaciale della patagonia buona parte dell'america del sud. le calotte di ghiaccio sono di notevoli dimensioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

