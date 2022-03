Sulle sue condizioni informa Onda Verde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sulle sue condizioni informa Onda Verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VIABILITÀ

Significato/Curiosita : Sulle sue condizioni informa onda verde

Un viale è un'ampia via urbana o di campagna caratterizzata dalla presenza di alberi lungo il suo percorso, siano essi ai suoi lati o in aiuole che ne... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con sulle; condizioni; informa; onda; verde; I puntini sulle cravatte; Cremona sulle auto; Poggiano sulle longherine; Le OM sulle radio; Il complesso delle condizioni meteorologiche; Nazioni o condizioni ; Le piante acquatiche che sopravvivono nelle condizioni più difficili; Come le migliori condizioni ; Unità di misura d informa zione nel computer; Tiene informa to il nemico; Tenuta informa ta; Errore informa tico; La seconda città più popolosa dell Alto Adige; La sponda di cemento del lago artificiale; Esplorano i fonda li; Abbonda no nei cereali; Un sempreverde per corone; Frutto esotico dalla polpa verde ; È niente al tavolo verde ; Grossa lucertola di color verde brillante; Cerca nelle Definizioni