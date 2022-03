Succo d uva non ancora fermentato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Succo d uva non ancora fermentato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MOSTO

Significato/Curiosita : Succo d uva non ancora fermentato

Che lavorano l'acino d'uva bianca, in modo da ottenere il solo succo ed eliminare quindi le bucce. può essere anche prodotto da uva a bacca nera (ad esempio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mosto (disambigua). con il termine mosto si designa il liquido, denso e torbido, ottenuto da lavorazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

