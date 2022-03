Sono doppie nella carica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono doppie nella carica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CA

Significato/Curiosita : Sono doppie nella carica

In chimica una carica formale (fc) è la carica assegnata ad un atomo in una molecola, assumendo che gli elettroni di legame siano equamente condivisi...

Agevolato ca – simbolo chimico del calcio ca – sigla din 7728 e 16780 dell'acetato di cellulosa ca – sigla della denominazione di canapa ca – codice vettore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

