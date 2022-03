È simile al finocchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È simile al finocchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ANETO

Significato/Curiosita : E simile al finocchio

Analogo al finocchio per l'aroma e le proprietà, è per questo conosciuto anche con i nomi di finocchio bastardo, finocchio fetido e finocchio rizu[senza fonte]...

Disambiguazione – "aneto" rimanda qui. se stai cercando il monte, vedi picco d'aneto. l'aneto (nome scientifico anethum graveolens l.) è una pianta erbacea... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

