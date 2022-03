Sigla affine a ONg - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla affine a ONg. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Di stampa straniere e alcune ong criticano l'applicazione dei diritti umani in cina e in particolare facendo riferimento a episodi di detenzione senza...

Un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, meglio nota con l'acronimo onlus, nell'ordinamento italiano, è un particolare tipo di qualifica che un'organizzazione...