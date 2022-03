Serve per pagare con il Bancomat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per pagare con il Bancomat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : POS

Significato/Curiosita : Serve per pagare con il bancomat

Qr da far riconoscere alla macchina per il successivo accreditamento o prelievo di valuta bitcoin. il primo bancomat bitcoin al mondo, marchiato robocoin...

Un pos (dall'inglese point of sale, lett. "punto di vendita") o terminale di pagamento è un dispositivo elettronico che consente di effettuare pagamenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con serve; pagare; bancomat; Con le bustine non serve ; Apparecchio che serve a domare piccoli incendi; serve per vedere ciò che non si vede; serve per l iniezione; Lo fa pagare il vendicativo; Che non deve pagare tributi; Premuroso... invito a pagare ; L apparecchiatura per pagare con il Bancomat; L apparecchiatura per pagare con il bancomat ; Il codice per il bancomat ; Prendere dal bancomat ; Sigla da bancomat ; Cerca nelle Definizioni