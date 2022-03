La seconda città più popolosa dell Alto Adige - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La seconda città più popolosa dell Alto Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MERANO

Significato/Curiosita : La seconda citta piu popolosa dell alto adige

la più settentrionale delle province della regione trentino-alto adige e d'italia, con 535 774 abitanti e una superficie di 7398,38 km², la seconda provincia...

merano (ipa: /me'rano/, meran [me'n] in tedesco, maran [ma'ra] in ladino) è un comune italiano di 41 115 abitanti, capoluogo della comunità comprensoriale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

