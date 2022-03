Un rotolo di tabacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rotolo di tabacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SIGARO

Significato/Curiosita : Un rotolo di tabacco

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tabacco (disambigua). il tabacco è un prodotto agricolo, ottenuto dalle foglie delle piante del...

Viaggio nel mondo del tabacco per sigari, marlin, 2011. sigaretta toscano (sigaro) sigaro cubano cigarillo mozzicone di sigaro altri progetti wikiquote wikizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con rotolo; tabacco; In rotolo e in rulli; rotolo di pellicola fotografica; Un rotolo di pellicola; rotolo di pellicola; Contiene tabacco trinciato minutamente; Pizzico... di tabacco ; Sono fatti di tabacco ; Diplomatico che introdusse il tabacco in Francia; Cerca nelle Definizioni