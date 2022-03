Risposta non educata: Non me ne importa un __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risposta non educata: Non me ne importa un __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TUBO

Significato/Curiosita : Risposta non educata: non me ne importa un __

Care ("non mi importa"). idgaf: sigla dell'inglese i don't give a fuck ("non me ne frega un cazzo"). idm: sigla dell'inglese i don't mind ("non mi dispiace")...

Significati, vedi tubo (disambigua). un tubo, dal punto di vista geometrico, è un solido cavo chiuso a sezione costante in forma e area. un tubo può essere di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

