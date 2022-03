Rendere intelligenti le partenze per le ferie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendere intelligenti le partenze per le ferie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SCAGLIONARE

Clero), ma sempre amò la musica e si dedicò a suonare l'organo durante le brevi ferie estive. si occupava, come passatempo, dell'orto e del frutteto modello...

Diminuire l'organico delle compagnie in prima linea, in modo tale da scaglionare in profondità gli uomini e mettere insieme riserve. nonostante il fuoco...

Altre definizioni con rendere; intelligenti; partenze; ferie; rendere meno fitto; rendere meno sgradevole una brutta notizia; Un arma per prendere sottilmente in giro; Cercar di prendere ; E facile per gli intelligenti ; intelligenti quelle di Alberto Sordi e Anna Longhi; E' facile per gli intelligenti ; intelligenti , acuti; Le partenze dei siluri; partenze , inizi; Un luogo di arrivi e partenze ; Rapide e rumorose partenze degli automobilisti; In sede e in ferie ; La stagione delle ferie più richieste; Periferie popolari delle metropoli francesi fra; Rinfrancato dalle ferie ; Cerca nelle Definizioni