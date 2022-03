Regge le traversine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regge le traversine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Disboscamento per la produzione di carbone, creazione di pascoli e legname per traversine.

Una massicciata (anche detta ballast per riferirsi alla massicciata ferroviaria) è una costruzione composta di pietrisco, sassi o altro materiale incoerente...