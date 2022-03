Quelli di Man non hanno la coda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli di Man non hanno la coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GATTI

Significato/Curiosita : Quelli di man non hanno la coda

Totalmente o in parte della coda. rispetto ad altre razze di gatto, quello di man presenta zampe posteriori più lunghe di quelle anteriori. presenta due...

gatti – plurale di gatto gatti – famiglia italiana gatti – cognome italiano gatti – personaggio della serie animata leone il cane fifone gatto (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con quelli; hanno; coda; Ci sono quelli di prima necessità; quelli franchi sono scelti; quelli elettronici sono detti anche computer; Un Ministero sovrintende a quelli culturali; Le hanno divi e attrici; hanno lunghe e sottili zampe; Le hanno pere e mele; I muratori l hanno di legno; La coda del cavallo; coda di orsi; coda di castoro; Antilope striata o dalla coda bianca; Cerca nelle Definizioni