Quartiere alto di Napoli - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : VOMERO

Significato/Curiosita : Quartiere alto di napoli

Cittadini. i 12 quartieri della divisione della città del 1779 avevano la seguente denominazione: 1) quartiere di san ferdinando 2) quartiere di santa maria...

Che si stabilirono al vomero, i carafa, i conti di acerra, i ruffo di sicilia, i cacciottoli, i cangiani. nel 1817, il vomero fu promosso al rango di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Il quartiere romano con il Colosseo quadrato; La città USA con il quartiere Little Havana; Ha il quartiere Mala Strana; quartiere degradato; alto e allungato bicchiere; Pone in risalto le doti tecniche del pianista; Lo è sempre un salto nel buio; Un alto grado militare; Come il napoletano.. di napoli ; Lo è il napoletano... di napoli ; La regione con napoli ; Un gioiello sul Golfo di napoli