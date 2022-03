Pronti per la semina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pronti per la semina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARATI

Significato/Curiosita : Pronti per la semina

Prossimità della semina. è bene quindi evitare concimazioni prima della messa a dimora della cipolla, ma bensì qualche mese prima della semina. una corretta...

Aarti (in devanagari: , traslitterato anche come arati o arti) è un nome proprio di persona hindi e marathi femminile. tamil: (aarthi) deriva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con pronti; semina; Lo sono i frutti non ancora pronti per essere raccolti; I casi... per i quali bisogna sempre essere pronti ; pronti da cogliere; pronti a tutto; Dissemina ti di punte o difficoltà; Preparata per la semina ; Preparare per la semina ; semina rio, corso formativo da seguire online; Cerca nelle Definizioni