I programmi che si scaricano sui telefonini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I programmi che si scaricano sui telefonini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : APP

Significato/Curiosita : I programmi che si scaricano sui telefonini

Applicazioni. le app possono essere sia gratuite che a pagamento. l'app store è stato inaugurato il 10 luglio 2008. al 13 giugno 2016 erano presenti in app store... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con programmi; scaricano; telefonini; Il genere dei programmi come Zelig; L insieme dei programmi base di un computer; Dispositivo per poter vedere i programmi delle pay-tv; Fra i programmi televisivi: _ scena del crimine; Si scaricano su cellulari e tablet; Si scaricano sugli iPad; Si scaricano sullo smartphone; Si scaricano sui telefoni; Sotto il 3, sui telefonini ; Esportano i telefonini Samsung; __ phone: telefonini per le app; Ne hanno periodicamente bisogno i telefonini ; Cerca nelle Definizioni