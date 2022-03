Il prefisso che vale umidità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il prefisso che vale umidità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IGRO

Significato/Curiosita : Il prefisso che vale umidita

Confucianesimo: tempio di confucio a liuzhou, in guangxi. un wénmiào (), vale a dire un tempio dove confucio è venerato in qualità di wéndì (), "divinità...

Svolgere le stesse funzioni della tamponatura (separazione e protezione igro-termica e acustica dello spazio interno), svolge anche funzioni statiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

