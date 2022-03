Precede o Luca o Marco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precede o Luca o Marco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GIAN

Significato/Curiosita : Precede o luca o marco

Quello di marco 13,34-37 ed in quello di luca 12,35-48. essa invita i fedeli a mantenere alta la guardia. nel vangelo di matteo, essa precede immediatamente...

– se stai cercando altri significati, vedi gian (disambigua). gian fabio bosco, meglio conosciuto come gian (firenze, 30 luglio 1936 – lavagna, 14 febbraio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

