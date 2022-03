Portar via con destrezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portar via con destrezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SGRAFFIGNARE

Significato/Curiosita : Portar via con destrezza

Per la sua destrezza sul bagnato, caratteristiche che lo rendono un pilota completo e molto ostico per i rivali. nato da una coppia mista, con padre di...

Guerra, guidare, guitto, guizzo, lanca, landa, lenza, risparmio, sapone, sgraffignare, slitta, spola, stambecco, stamberga, schiena, snello, stanga, trincare...

