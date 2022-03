Pianta tropicale della famiglia delle Palme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta tropicale della famiglia delle Palme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COCCO

Significato/Curiosita : Pianta tropicale della famiglia delle palme

Le palme (arecaceae bercht. & j.presl, 1820) sono una famiglia di piante monocotiledoni appartenenti all'ordine arecales. tale famiglia comprende 182 generi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cocco (disambigua). il cocco o palma da cocco (cocos nucifera l., 1753) è una pianta della famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con pianta; tropicale; della; famiglia; delle; palme; pianta grassa molto sfruttata in farmaceutica; La pianta da cui si ricava la tapioca; pianta delle Piperacee; pianta delle Solanacee; Lungo serpente tropicale ; Dolcissimo frutto tropicale ; Quello tropicale è umido; Vasta prateria tropicale ; Si fanno saltare in padella ; Coltivatori della terra; Il sollievo della sosta; Un dio della Trimurti; Il pelosissimo cugino della famiglia Addams; Celebre famiglia di pittori bolognesi del 500; La famiglia della serie TV con Amendola e la Ricci; Timothy in famiglia ; Provincia delle Marche; Il miglioramento delle infrastrutture urbane di un territorio; Lo studio delle profondità del mare; La città delle Generali; La caratterizzano le palme ; Quelli d olivo vengono benedetti la Domenica delle palme ; Un frutto delle palme ; Emerson & palme r; Cerca nelle Definizioni