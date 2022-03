Ha per capitale Bucarest - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Bucarest. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROMANIA

Significato/Curiosita : Ha per capitale bucarest

bucarest (afi: ['bukarest]; in romeno: bucureti, pronuncia [buku'ret]), soprannominata piccola parigi, è la capitale e la città più popolosa della...

Cercando altri significati, vedi romania (disambigua). coordinate: 46°n 25°e / 46°n 25°e46; 25 la romania (in romeno românia, [rom'nia]) è uno stato membro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con capitale; bucarest; La capitale dell Ucraina; La sua capitale è Dakar; La capitale del Bangladesh; La capitale etiope; I nativi di bucarest ; Lo sono gli abitanti di bucarest ; Lo Stato con bucarest ; Lo è un nativo di bucarest ; Cerca nelle Definizioni