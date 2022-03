Ne è originaria la patata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne è originaria la patata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AMERICA

Significato/Curiosita : Ne e originaria la patata

Cottura. originaria delle ande, la patata fu domesticata nella regione del lago titicaca e divenne uno degli alimenti principali degli inca, che ne svilupparono...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi america (disambigua). l'america (afi: /a'mrika/), chiamata anche continente nuovo o nuovo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con originaria; patata; originaria , primigenia; Antica famiglia patrizia originaria di Brunswick; Spezia in semi o in polvere originaria della Siria; Birra francese originaria dell'Alsazia; Un alimento come la patata ; La famiglia con il pomodoro e la patata ; Lo è la patata ; Quello di patata è insulso; Cerca nelle Definizioni