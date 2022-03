Un operatore di Borsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un operatore di Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRADER

Significato/Curiosita : Un operatore di borsa

Stai cercando l'attuale listino, vedi borsa italiana. la borsa di milano era un mercato finanziario di tipo borsa valori operante in italia, nonché il...

In finanza, un trader è un operatore finanziario che effettua compravendita di strumenti finanziari, quali azioni, obbligazioni, e derivati sulle varie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con operatore; borsa; Un operatore telefonico; L operatore della TV; Oggi è detto operatore ecologico; In banca è l'operatore che lavora allo sportello; L animale che simboleggia la borsa che scende; La via di New York che è sede della borsa ; Ospita la borsa di Milano; Sono pari in borsa ; Cerca nelle Definizioni