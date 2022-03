Non sono scritte in versi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non sono scritte in versi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PROSE

L'iliade è la traduzione in lingua italiana dell'opera omonima di omero, scritta in versi dal poeta italiano vincenzo monti. il poeta già da ragazzo aveva...

Le prose nelle quali si ragiona della volgar lingua, più conosciute come prose della volgar lingua (titolo completo prose nelle quali si ragiona della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con sono; scritte; versi; Cosi sono pochi cigni; sono uguali nell insieme; sono doppie nella carica; sono uguali in febbraio; Opere manoscritte ; Vocali scritte in turco; scritte che chiariscono; Imitate o riscritte in bella; Avversi one repressa; Regge le traversi ne; Una tappa universi taria; È competente per le controversi e con il fisco; Cerca nelle Definizioni