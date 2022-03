Non ha ancora detto sì - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ha ancora detto sì. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CELIBE

Significato/Curiosita : Non ha ancora detto si

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi detto, fatto! (disambigua). detto fatto è un programma televisivo italiano di genere factual...

Celibato, nel diritto, è lo stato civile di un uomo non sposato, ossia celibe. l'analoga condizione della donna non sposata (nubile), è detta nubilato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

