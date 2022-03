Ci va la nave non governata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci va la nave non governata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DERIVA

Significato/Curiosita : Ci va la nave non governata

Pattugliatore e due cacciamine cui si è aggiunta in un secondo momento la nave anfibia san giusto. le navi italiane avevano compiti di pattugliamento...

Termine deriva definisce lo scostamento (con qualunque angolo) di un corpo in movimento rispetto alla traiettoria prefissata. usi del termine: deriva – in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con nave; governata; L aeroporto collegato a Milano con un treno nave tta; Lavorano sulla nave ; Se è basso la nave si arena; Utilizzò la nave Fram; Era governata da un legato di Cesare Augusto; È governata dai Capitani Reggenti sigla; L Arabia governata da monarchia assoluta; L'antica regione asiatica governata da Nicomede I; Cerca nelle Definizioni