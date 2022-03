Le native dell Ungheria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le native dell Ungheria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MAGIARE

Significato/Curiosita : Le native dell ungheria

le religioni in ungheria sono state dominate per secoli dalle varie confessioni cristiane. al censimento del 2011 il 38,9% degli ungheresi seguiva la chiesa...

Abitato da popolazioni magiaro-turco-bulgare denominate onogur. gli "ungari", quindi, sarebbero i popoli sotto il dominio di tribù magiare, turche e bulgare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

