Miscugli di vari metalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Miscugli di vari metalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LEGHE

Significato/Curiosita : Miscugli di vari metalli

La frazione molare per miscugli di gas ideali (cioè miscugli di gas a basse densità e pressioni). per esempio la frazione di massa dell'ossigeno in acqua...

Le leghe di alluminio, dette anche leghe leggere, sono leghe ottenute principalmente con la combinazione tra alluminio e rame, zinco, manganese, silicio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con miscugli; vari; metalli; Un miscugli o di caffè; miscugli o d ingredienti; Un miscugli o di gas; Un miscugli o d'ingredienti; Fiori di vari o colore; Riceve su vari e frequenze; Una diffusa vari età di frumento; Numeri di vari o genere; Unisce due pezzi metalli ci; Una piastra metalli ca; Grande cassone metalli co usato per il trasporto di merci; Oggetto metalli co utile ad incanalare alcuni cavi dell imbarcazione; Cerca nelle Definizioni