Matthaus: noto allenatore ed ex calciatore tedesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Matthaus: noto allenatore ed ex calciatore tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LOTHAR

Significato/Curiosita : Matthaus: noto allenatore ed ex calciatore tedesco

(cusano milanino, 17 marzo 1939) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. noto con il diminutivo di trap, è generalmente...

lothar herbert matthäus (erlangen, 21 marzo 1961) è un allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, di ruolo centrocampista o difensore. con la nazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

