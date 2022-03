S immolano per la fede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S immolano per la fede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARTIRI

Significato/Curiosita : S immolano per la fede

Non ha bisogno di frati robusti e sani, anzi ha bisogno di anime che si immolano con lui sulla croce!”. si consacra al signore nella professione religiosa...

Espressioni come: martiri di chicago martiri di belfiore martiri di fiesole tredici martiri di san piero a ponti martiri del turchino martiri della benedicta...

