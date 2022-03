Fuoco acceso all aperto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fuoco acceso all aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FALÒ

Significato/Curiosita : Fuoco acceso all aperto

Dalla parte anteriore aperta (la bocca), che era anche la parte da cui sarebbe uscito il proiettile quando si avesse aperto il fuoco (da qui il nome di "avancarica")...

– se stai cercando altri significati, vedi falo. un falò è un grande fuoco effettuato all'aperto. il falò è parte di un rituale di purificazione e di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

