I frutti come il pomodoro e l uva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I frutti come il pomodoro e l uva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BACCHE

Significato/Curiosita : I frutti come il pomodoro e l uva

Zenzero, il pomodoro, il rabarbaro (limitatamente alle parti commestibili dei fusti), le carote, le patate dolci, i cetrioli, le zucche, i meloni e i cocomeri...

Attratti dalle vivaci colorazioni di molte bacche e dal loro buon sapore, e se ne nutrono; i semi delle bacche sopravvivono alla digestione, e sfruttano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

