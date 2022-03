Il fifone teme anche queste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fifone teme anche queste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OMBRE

Significato/Curiosita : Il fifone teme anche queste

Ragazzo sveglio che frequenta la scuola media "james k. polk" ed è il protagonista. è un fifone e pauroso, infatti ha paura dei bulli della polk e dei loro amici...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ombre rosse (disambigua). ombre rosse (stagecoach) è un film western del 1939 diretto da john... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con fifone; teme; anche; queste; Il fifone non sa che cosa sia; Ciò che manca al fifone ; Il fifone non riesce a dominarla; Imprudenti, teme rari; Non li teme chi si è preparato bene; Pesanteme nte caldi; Avere la fortuna costanteme nte favorevole; Il gioco di carte detto anche Scaracoccia; Fianche ggiano certe strade; Usano anche il bulino; Quello campestre è detto anche testucchio; Aferesi di queste ; Limiti di queste ; Sta per queste ; Un modo di scrivere queste ; Cerca nelle Definizioni