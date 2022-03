Le Fiamme della Finanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le Fiamme della Finanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIALLE

Significato/Curiosita : Le fiamme della finanza

Distintive dei reparti combattenti, sovrapposte alle tradizionali fiamme gialle. le fiamme gialle erano concesse, senza stellette, anche al personale coloniale;...

Due colori). il giallo, così come il rosso, è il colore caratteristico dell'autunno perché in questa stagione le foglie diventano gialle e rosse e questi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

