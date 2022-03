Espressione di scherno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Espressione di scherno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SBERLEFFO

Significato/Curiosita : Espressione di scherno

All'ultimo posto. questa espressione è usata a volte a scopo denigratorio anche in altri sport o competizioni di vario tipo. l'espressione inglese wooden spoon...

Politicamente scorretti, muovendosi al confine tra informazione, satira e sberleffo hanno creato un nuovo linguaggio radiofonico e una rubrica di successo...

Altre definizioni con espressione; scherno; Un espressione dubbiosa; Un espressione di dubbio; Nota espressione latina utilizzata da Giovenale in riferimento alle aspirazioni della plebe; Lo è un espressione come per lo piu; Motteggio, scherno ; Uno scherno per la Juventus; Si fa di scherno sotto i baffi; scherno , esasperante dileggio; Cerca nelle Definizioni