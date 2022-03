Esclamazione di disprezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esclamazione di disprezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Esclamazione di disprezzo

Indicare il pene, passato poi ad essere espressione di esclamazione, di disprezzo, di apprezzamento o di stupore e diffusasi in seguito soprattutto nell'italia...

su naver, 22 dicembre 2021. url consultato il 31 dicembre 2021. ^ (en) puah ziwei, petition to shut down 'snowdrop' broadcaster launched as backlash...