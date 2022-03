Erba con la quale si prepara un ripieno per ravioli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erba con la quale si prepara un ripieno per ravioli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BORRAGINE

Significato/Curiosita : Erba con la quale si prepara un ripieno per ravioli

Senza ripieno o con diversi ripieni come, per esempio l'uovo. per fare questo è sufficiente inserire e mescolare in un blocco di farina impastato un uovo...

Contiene immagini o altri file su borragine wikispecies contiene informazioni su borragine augusto beguinot, borragine o borrana, in enciclopedia italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con erba; quale; prepara; ripieno; ravioli; Il fusto delle piante erba cee; È detto anche Verba no; Si cura con scerba ture; L erba più irritante; La fonte presso la quale Gesù guarì il cieco nato; Che hanno forma... di un regalo pasquale ; Il fiume nel quale precipitò Fetonte; Una casa di cura dalla quale non si esce guariti; Il personaggio dell Elisir d amore che prepara filtri; Sa prepara re un Alexander; Si prepara per ricordare; prepara re un abito; Un cioccolatino ripieno con ciliegia; Hanno il ripieno ; Il dittongo nel ripieno ; Dolce friulano ripieno di noci, pinoli e uvetta; Grossi ravioli di magro; ravioli di magro; Sono simili ai ravioli ; Lo sono i ravioli ; Cerca nelle Definizioni