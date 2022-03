La dote di chi tiene duro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dote di chi tiene duro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TENACIA

Significato/Curiosita : La dote di chi tiene duro

Contropartita, la dote quindi); la donna poi, sempre secondo il canto omerico, andrebbe a stabilirsi nella dimora di suo marito, in casa del padre di achille...

La tenacità di un materiale può essere impiegata in diversi contesti. la tenacità può essere considerata come la capacità di assorbire energia e di deformarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con dote; tiene; duro; La dote del probo; Lo spogliatoio... del sacerdote ; Il sacerdote che fece condannare Gesù; Una dote del vero amico; tiene l animo in sospeso; Manifestazione che si tiene ogni anno a Verona; Ciò che contiene si distingue... per l età; Si trattiene in apnea; Cappelli: cultivar di grano duro autunnale; È duro per antonomasia; Un legno duro , leggero e resistentissimo; L angolo... duro di comprendonio; Cerca nelle Definizioni