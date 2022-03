Devono essere convalidate dalla pratica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Devono essere convalidate dalla pratica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEORIE

Significato/Curiosita : Devono essere convalidate dalla pratica

Che devono sempre confrontarsi con la realtà e vanno applicate con duttilità. non vi è alcuna esperienza tràdita dal passato che non possa essere smentita...

Un'ipotesi. la maggior parte delle teorie iniziano come ipotesi, ma molte ipotesi risultano false e non diventano teorie. una teoria è diversa da un teorema. la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Che devono sempre confrontarsi con la realtà e vanno applicate con duttilità. non vi è alcuna esperienza tràdita dal passato che non possa essere smentita...

Un'ipotesi. la maggior parte delle teorie iniziano come ipotesi, ma molte ipotesi risultano false e non diventano teorie. una teoria è diversa da un teorema. la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022