Data in affitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Data in affitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LOCATA

Significato/Curiosita : Data in affitto

Tre cuori in affitto (three's company) è una serie televisiva statunitense trasmessa originariamente sulla abc dal 15 marzo 1977 al 18 settembre 1984....

locate di triulzi (locaa in dialetto milanese, afi: [lu'k]) è un comune italiano di 10 283 abitanti della città metropolitana di milano in lombardia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con data; affitto; Il tecnico cui è affidata la manutenzione di San Marco, a Venezia; Festicciola smodata ; data senza vocali; di Marzo: data storica; Il suo indice faceva... aumentare l affitto ; L affitto di un veicolo; È data in affitto dalla banca ai propri clienti; Sono doppie nell affitto ; Cerca nelle Definizioni