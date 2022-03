Danno materiale o morale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Danno materiale o morale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCAPITO

Significato/Curiosita : Danno materiale o morale

Intellettuale, la filosofia morale è legata ad altre discipline come la pedagogia, la filosofia del diritto, la psicologia morale, la neuroetica, l'etica...

Anni in più di preparazione avevano raddoppiato il numero di soldati a scapito dell'addestramento, quando invece gli austro-tedeschi avevano ormai sviluppato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con danno; materiale; morale; Si danno botte da orbi; I capostipiti che danno il nome alla famiglia; danno un idea del sapore; Fungo danno so per la vite; materiale modellabile usato dai bambini; materiale per materassi e cuscini; materiale per suole; È usata come materiale per pavimentazioni stradali; Difetto morale ; Lo è il morale di uno quando è allegro; Così ci si sente quando il morale è a terra; Riunione immorale ; Cerca nelle Definizioni