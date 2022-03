Cristo nacque sotto il suo regno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cristo nacque sotto il suo regno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ERODE

Significato/Curiosita : Cristo nacque sotto il suo regno

Gesù cristo dei santi degli ultimi giorni (mormoni), gesù è il cristo, il redentore, il figlio di dio e l'iddio eterno. inoltre, gesù è considerato il geova...

Disambiguazione – se stai cercando il film del 1958, vedi erode il grande (film). erode (ascalona, 73 a.c. – gerico, 4 a.c.) detto il grande o anche ascalonita... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con cristo; nacque; sotto; regno; La cristo foretti astronauta iniz; Vi si è fermalo cristo in un romanzo di Carlo Levi; L unione della natura umana e divina in Gesù cristo ; Lo trova il Conte di Montecristo ; Vi nacque Maometto; Vi nacque Antonio Fogazzaro; Vi nacque un genio; Il paese della Sardegna centrale in cui nacque Antonio Gramsci; S abbarbica sotto terra; Susan di Un amore sotto l albero; Mettere sotto sopra; Magliette di cotone da indosssare sotto la camicia; Fiume del regno Unito; Fu capitale del regno cristiano delle Asturie; Il regno nelle fiabe; Fu il regno di Tutankamen;