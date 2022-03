Costruite in verticale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costruite in verticale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ERETTE

Significato/Curiosita : Costruite in verticale

Interessato. tre sono i riconoscimenti vinti dal bosco verticale. il 19 novembre 2014 il bosco verticale è risultato vincitore dell'international highrise...

Le pietre erette di stenness sono un monumento archeologico. formano un enorme cerchio di pietre neolitico situato a stenness, sulle isole orcadi in scozia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con costruite; verticale; Abitavano su capanne costruite in zone paludose; La forma delle celle costruite dalle api; costruite con il legno; costruite , erette; Posta in posizione verticale ; L asse verticale della botte; Costruito in verticale ; Strumento che indica la velocità verticale dell aereo;