Cose non meglio definite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cose non meglio definite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OGGETTI

Significato/Curiosita : Cose non meglio definite

Semplici, tutti assai piccoli uniti da forti legami: non sono miscugli di cose, ma unità definite elementari a cui nulla si può aggiungere o togliere,...

Orientata agli oggetti (in inglese object-oriented programming, in acronimo oop) è un paradigma di programmazione che permette di definire oggetti software... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Orientata agli oggetti (in inglese object-oriented programming, in acronimo oop) è un paradigma di programmazione che permette di definire oggetti software... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022