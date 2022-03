Lo confeziona il sarto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo confeziona il sarto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VESTITO

Significato/Curiosita : Lo confeziona il sarto

Altri significati, vedi sarto (disambigua). il sarto (al femminile sarta) è un mestiere dell'artigianato e la persona che lo svolge viene chiamato anche...

Storia dell'abbigliamento, ovvero degli indumenti e accessori che hanno vestito la persona umana nel corso dei secoli, può essere inquadrata sia da un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

La merce non confeziona ta; Una donna che confeziona abiti; confeziona to come un libro; Si può occupare di pasti preconfeziona ti; Articolo per sarto ; Le lavoranti delle sarto rie; Lo srotola il sarto ; John che ha scritto Il sarto di Panama;