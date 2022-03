Con le bustine non serve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con le bustine non serve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COLINO

Significati, vedi corsetto (disambigua). il corsetto, anche detto busto o bustino, è il nome con cui vengono indicati sia il busto correttivo applicato per risolvere...

Tisaniera colino da tè, ha una dimensione che gli permette di essere appoggiato sul bordo della tazza, con la retina completamente al suo interno. colino o colo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con bustine; serve; Infuso in bustine ; __ profumate: si tengono in bustine sigillate; bustine di aghi; Una bevanda in bustine ; Apparecchio che serve a domare piccoli incendi; serve per vedere ciò che non si vede; serve per l iniezione; Il cuore del serve r; Cerca nelle Definizioni