Il complesso delle condizioni meteorologiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il complesso delle condizioni meteorologiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CLIMA

Significato/Curiosita : Il complesso delle condizioni meteorologiche

Considerate variazioni del tempo meteorologico di una zona. in pratica quando si parla di clima si parla non soltanto delle condizioni meteo, ma soprattutto all'ambiente...

Transiberiano clima polare clima nivale clima glaciale clima steppico clima desertico clima monsonico clima sinico clima della savana clima alpino clima boreale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

